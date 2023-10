Zoller-Debüt für den FC St. Pauli im Test bei Werder Bremen

St. Paulis Angreifer Simon Zoller soll 45 Minuten im Test bei Werder Bremen zum Einsatz kommen. Zwei Stammspieler werden im Duell mit dem Erstligisten fehlen.

Angreifer Simon Zoller wird im Testspiel beim Erstligisten Werder Bremen sein Debüt im Trikot des Zweitliga-Spitzenreiters FC St. Pauli feiern. Am Donnerstag (13.00 Uhr) werde der 32-Jährige in Absprache mit der medizinischen Abteilung 45 Minuten spielen, sagte Trainer Fabian Hürzeler bei einer Medienrunde am Mittwoch. Zoller war zum Ende der Transferperiode vom Bundesligisten VfL Bochum in die Hansestadt gewechselt. Muskuläre Probleme hatten einen Einsatz des Offensivspielers bislang verhindert.

Hürzeler, unter dessen Regie der Kiez-Club in dieser Serie bislang weder ein Pflicht- noch ein Testspiel verloren hat, nimmt die Partie in Bremen sehr ernst. Er wolle sehen, wie wir individuell und als Gruppe gegen einen Bundesligisten bestehen, der uns alles abverlangen wird. Nicht im Einsatz sind am Donnerstag Karol Mets (Belastungssteuerung) und Eric Smith (private Gründe).

In Abwesenheit der Nationalspieler sollen bei Werder Akteure wie Adam Dzwigala und David Nemeth, die zuletzt nur wenig Einsatzzeiten hatten, sich beweisen. Im Anschluss an den Test und eine Laufeinheit wartet ein freies Wochenende auf die Hamburger. Das nächste Ligaspiel bestreitet St. Pauli am 21. Oktober (13.00 Uhr/Sky) beim Tabellensiebten SC Paderborn.