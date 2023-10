Zoll stellt zahlreiche Verstöße bei Paketdienstleistern fest

Mehr zum Thema

Nach Raub durch falschen Polizisten: Verdächtiger in Haft Knapp einen Monat nach einem Raub in der Wohnung einer 84-Jährigen ist ein Tatverdächtiger in Haft. Der 52-Jährige aus dem Landkreis Bamberg stehe im Verdacht, sich Mitte September als falscher Polizeibeamter Zutritt zur Wohnung der Seniorin in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) verschafft zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 84-Jährige sollte ihm dann laut Polizei ihre Wertsachen zeigen. Als er diese durchwühlt und die Seniorin die Betrugsabsicht erkannt habe, habe er die Frau mit einer reizenden Flüssigkeit besprüht und sei mit den Ersparnissen geflüchtet, hieß es. Im September war die Polizei von schätzungsweise 40.000 Euro ausgegangen.

Spaziergängerin findet Panzergranate neben Radweg Eine Spaziergängerin hat in Unterfranken eine Panzergranate neben einem Radweg gefunden. Der Sprengkörper sei sehr verrostet gewesen und vermutlich ein Weltkriegs-Überbleibsel, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Wie die am Mittwoch gefundene Granate auf dem Steinhaufen in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) gelandet war, blieb zunächst unklar. Eine Baustelle oder ähnliches gebe es in der Nähe nicht. Die Polizei habe Spezialisten zur Räumung von Kampfmitteln mit der Entsorgung beauftragt.