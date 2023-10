Zoll nimmt Paketbranche wegen Schwarzarbeit unter die Lupe

Mehr zum Thema

Entlastendes DNA-Gutachten im Fall Claudia Otto Im Fall des Cold Cases um die vor 36 Jahren getötete Gastwirtstochter Claudia Otto hat ein neues DNA-Gutachten den Angeklagten entlastet. In der am Montag am Landgericht Bonn vorgestellten Untersuchung der Rechtsmedizin der Universität München von mehr als hundert an der Leiche entnommenen Proben wurden keine Spuren des Mannes festgestellt. Vielmehr gab es mehrere DNA-Treffer eines Polizisten, der 1988 mit dem Fall betraut war.

RTL