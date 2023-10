Zoll findet 60.000 Zigaretten bei Familienausflug

Mehr zum Thema

Knapp 1000 Starts bei WM im Mono-Zughundesport Bei der Weltmeisterschaft im Zughundesport laufen an diesem Wochenende in Sachsen-Anhalt die Wettkämpfe. Knapp 1000 Starts gibt es laut Veranstaltern im Jessener Ortsteil Leipa (Landkreis Wittenberg). Bei den Wettkämpfen in der Glücksburger Heide sollen 34 Meistertitel in den Klassen Bikejöring, Scooterjöring und Canicross vergeben werden. Dabei zieht jeweils ein Hund entweder ein Fahrrad, einen Roller und eine Läuferin oder einen Läufer. Je nach Klasse müssen Distanzen zwischen 2 und 4,2 Kilometern absolviert werden.

Flughäfen Leipzig/Halle/Dresden stellen auf Winterplan um An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden tritt am kommenden Sonntag (29. Oktober) der Winterplan in Kraft. Von Leipzig/Halle fliegen nach dem Plan nun auch regelmäßig Flugzeuge nach Abu Dhabi und Dubai, teilte der Betreiber am Donnerstag mit. Pro Woche starteten in Leipzig/Halle im Winter bis zu 135 Flüge in neun verschiedene Länder.