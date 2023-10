Zoll beschlagnahmt 630 Kilogramm Wurst und Käse

Mehr zum Thema

Thüringer Industrie schwächelt Die Thüringer Industrie hat zuletzt einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im August lagen die Umsätze mit rund 3,2 Milliarden Euro preisbereinigt um 4,3 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Schon im Juli hatte das preisbereinigte Minus bei 5,5 Prozent gelegen. Auch nominal, also ohne die allgemeinen Preisanstiege herauszurechnen, stand hinter beiden Monaten ein Minus.

Steuererhöhungen in 36 Gemeinden Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben 36 Gemeinden in Thüringen Steuern angehoben. 26 Gemeinden steigerten den Hebesatz für die Gewerbesteuer, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Damit müssen Gewerbetreibende mehr Steuern zahlen, die Gemeinden können mehr Einnahmen generieren. Während 15 Gemeinden die Hebesätze nur für eine Steuerart erhöhten, nahmen elf Gemeinden zwei Steuerarten in den Blick und zehn Gemeinden erhöhten alle Realsteuersätze. Neben der Gewerbesteuer betrifft dies die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sowie die Grundsteuer B für bebaute Flächen.

