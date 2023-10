„Die Verräter“ ist „nur ein Spiel“ – oder etwa doch nicht?

Die Show hat es in sich: Lug und Betrug, Manipulationen und Intrigen 24/7. Dass das an die Substanz geht, haben alle 16 Promis am eigenen Leib erfahren. Doch sie haben sich fest vorgenommen, nichts davon persönlich zu nehmen. Hat das wirklich geklappt? Anna-Carina Woitschacks Worte oben im Video klingen nicht danach.