Die Stimmung im TV-Container sei „mal ganz oben, mal ganz unten“ stellte Reality-Star Matthias Mangiapane (40) zu Beginn der neuesten „Promi Big Brother“-Folge in Sat.1 fest. Und genau das wurde am 23. November mehr als deutlich. Zum einen ging es weiterhin um das öffentlich ausgetragene Ehe-Aus der Kleins. Zum anderen feierten die Promis in der Nacht auf Freitag den 60. Geburtstag von „Big Brother“-Urgestein Jürgen Milski.

Zunächst durften sechs Bewohnerinnen und Bewohner wählen, wer neben Iris, Paulina und Matthias auf der Exit-Liste landet – von der noch in dieser Woche ein Kandidat die Show verlassen muss. Diesmal erwischte es Reality-TV-Darstellerin Patricia Blanco (52). Und kurz nach der Nominierung kam es zu weiteren Reibereien.

Lese-Tipp: „Promi Big Brother 2023“: Kandidaten, Sendetermine, Stream & Co.

Im Streit warfen sich in einer Live-Schalte ausgerechnet Paulina und Jürgen allerhand an den Kopf. Sie gehe ihm „auf den Sack“. Er lasse sich nicht von einem „Suppenhuhn“ und einer „Lachnummer“ wie ihr etwas erzählen. „Wer bist du denn?“, fragte sie – und ob er „der König von Deutschland“ sei. Jürgen mache nur nach außen hin „auf nett und volksnah“. Wie genau es zu der Auseinandersetzung gekommen war, war nicht ersichtlich.

Die teils dicke Luft im Container, die es nur wenige Minuten zuvor gegeben hatte, verflog jedoch offenbar größtenteils schon bald. Zum einen konnten die Kandidaten sich endlich Lebensmittel erspielen, zum anderen war da ja noch der Geburtstag von Jürgen am 24. November. Kurz vor Mitternacht spendierte der große Bruder unter anderem Sekt, Bier, Ballons und Kostüme, damit die Truppe auch feiern konnte. Selbst die offensichtlich verstimmte Paulina gratulierte.