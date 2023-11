Zöllner verhindern Korallenschmuggel

Zollbeamte haben am Flughafen Hannover den Schmuggel mit unter Artenschutz stehenden Korallen verhindert. Zwei Kilogramm an Korallenbruchstücken seien am Dienstag vergangener Woche im Gepäck einer Reisenden aus Indonesien entdeckt worden, teilte das Hauptzollamt Hannover am Montag mit. Die insgesamt 18 Korallenbruchstücke stünden unter Artenschutz und dürften ohne die erforderlichen Dokumente nicht eingeführt werden. Am gleichen Tag hätten die Beamten bei einem weiteren Reisenden aus den USA elf Korallenbruchstücke gefunden, sagte Zoll-Sprecherin Joline Kassner.

Die Steinkoralle steht den Angaben zufolge nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen unter Schutz. Der Zoll stellte die Bruchstücke sicher.