Busse und Straßenbahnen fahren wegen Warnstreiks nicht Die Gewerkschaft Verdi hat für zwei Advents-Wochenenden zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Schwerin aufgerufen. Busse und Straßenbahnen in Schwerin werden dann komplett stillstehen. Der erste 48-stündige Warnstreik beginnt laut Verdi am Samstag (2. Dezember) um 3.30 Uhr und endet am Montag (4. Dezember) um 4.00 Uhr.