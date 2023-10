Zirkuspferd auf A24 angefahren

Mehr zum Thema

Konflikt in Nahost: Hilfsangebot für Schulen Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel hat Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) die Schulen im Land auf Hilfsangebote zu Gesprächen mit Schülern über die grausamen Geschehnisse hingewiesen. Schülerinnen und Schüler würden im Schulalltag über die Ereignisse sprechen wollen, sagte Freiberg in einem am Donnerstag versandten Rundschreiben an alle Schulen des Landes. Dabei müsse das Geschehen eingeordnet und altersgemäß besprochen werden.

