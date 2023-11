Zimmerer aus dem Harz erhält Stipendium

Mehr zum Thema

„Impuls“-Festival für Neue Musik endet mit Rekorden Das mehrwöchige, länderübergreifende Impuls-Festival für Neue Musik hat nach Aussage des Intendanten Hans Rotman mehrere Rekorde erzielt. Wir hatten 21 Festivaltage, 60 Künstlerinnen und Künstler, zehn Kollektive, acht Klanginstallationen, vier Ensembles und ein Orchester und damit so eine Fülle wie noch nie, sagte Rotman am Freitag anlässlich des letzten Konzertes in Magdeburg. Auch die Erweiterung der Festivalveranstaltungen und -orte habe sich positiv in den Besucherzahlen widergespiegelt. Konkrete Zahlen nannte Rotman zunächst nicht.