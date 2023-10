Zimmerbrand in Sozialeinrichtung: Zwei Jugendliche verletzt

Zwei Mädchen sind bei einem Feuer in einer Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) verletzt worden. Die beiden 13- und 15-Jährigen erlitten eine Rauchvergiftung und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Betreuer wurde vor Ort medizinisch versorgt.

In der Einrichtung war es am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand gekommen. Der Betreuer und ein Polizist löschten den Brand mit Feuerlöschern, noch bevor die Feuerwehrleute eintrafen. Die Feuerwehr löschte das Zimmer dann zur Sicherheit noch mit Wasser ab, wie es in der Mitteilung hieß. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.