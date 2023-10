Zigarettenautomat in Taucha aufgesprengt

Mehr zum Thema

Überwiegend bewölkt und windig in Sachsen: Teils Regen Wolken, Wind und Regen erwarten die Menschen in Sachsen am Wochenende. Dabei wird der Samstag meist stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach kommt es gebietsweise zu Regen. Im Tiefland treten starke Böen, auf dem Fichtelberg zeitweise schwere Sturmböen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Nachts bleibt es bewölkt, der Regen breitet sich bis in den Süden aus. Allmählich lässt der Wind nach - die Temperaturen liegen bei zwischen 8 und 12 Grad.

10-Tänze-Weltmeisterschaft in Dresden Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt treffen sich am Samstag beim Dresden Dance Cup zur Tanz-Weltmeisterschaft in der sächsischen Landeshauptstadt. Wie der diesjährige Veranstalter, der TSC Excelsior Dresden, mitteilte, findet die Weltmeisterschaft mit insgesamt 28 Paaren aus 13 Nationen zum ersten Mal in Dresden statt. In der Ballsport-Arena sollen zur Zehn-Tänze-WM (Standard und Latein) unter anderem Tänzerinnen und Tänzer aus den USA, Kanada und Japan antreten. Als Schirmherr der Veranstaltung fungiert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).