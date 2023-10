Zieschang: Jugendkriminalität ist vielschichtiges Phänomen

Mehr zum Thema

Warmer und bewölkter Wochenstart in Sachsen-Anhalt Hohe Temperaturen und Wolken erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt zum Wochenstart. Dabei beginnt der Tag im Süden zunächst heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Im Tagesverlauf verdichtet sich die Wolkendecke, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 24 und 28 Grad. In der Nacht zum Dienstag klart es zunächst wieder auf, bevor der Himmel im Laufe der zweiten Nachthälfte wieder zuzieht. Dabei treten auf dem Brocken einzelne schwere Sturmböen auf. Es kühlt auf Werte zwischen 11 und 15 Grad ab.

Niedergelassene Ärzte wollen Brückentag für Protest nutzen Patientinnen und Patienten stehen am Montag (2. Oktober) womöglich vor geschlossenen Arztpraxen. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Sachsen-Anhalt sind aufgerufen, sich an einer bundesweiten Protestaktion zu beteiligen und ihre Praxen zu schließen. Mit diesem Tag wollen die Praxen gemeinsam ein Zeichen setzen: Die Politik muss endlich auf die Forderungen der Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten eingehen, um die zukünftige ambulante Versorgung zu sichern, erklärten die Fachärztliche Vereinigung, der Hausärzteverband und die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt vorab.

