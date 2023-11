Zeugnisvermerke bei Nichtbewertung okay: Aber für alle

Mehr zum Thema

Betrüger machen sechsstellige Beute in Oberfranken Gleich zwei Mal haben Betrüger in Oberfranken mit der sogenannten Unfallmasche Geld und Wertgegenstände erbeutet. Insgesamt belief sich der Beuteschaden bei den Vorfällen am Dienstag auf eine niedrige sechsstellige Summe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bregenz-Festspiele: Viertel der „Freischütz“-Karten gebucht Rund acht Monate vor dem Auftakt der nächsten Bregenzer Festspiele am Bodensee haben die Veranstalter einen Ausblick auf die anstehende Saison präsentiert. Auf der Seebühne werden im kommenden Jahr beim Freischütz die Kugeln gegossen. Neben dem deutschsprachigen Opern-Hit von Carl Maria von Weber (1786-1826) stehen unter anderem ein gefühlsbetontes Rossini-Werk im Festspielhaus, zwei Uraufführungen auf der Werkstattbühne sowie große und kleine Konzerte und das Opernstudio auf dem Programm. Insgesamt seien bei den 78. Festspielen vom 17. Juli bis 18. August 2024 rund 80 Veranstaltungen für 213 000 Besucher geplant, hieß es am Mittwoch in Bregenz.