Zeugensuche nach Einbruch bei Hamburger Sparkasse

Kinderpornografie-Verdacht: Polizei durchsucht Häuser Wegen des Verdachts der Kinderpornografie sind in Schleswig-Holstein mehr als ein Dutzend Wohnungen und Häuser durchsucht worden. Insgesamt seien von den Beamten 16 Objekte kontrolliert worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Kiel mitteilten. Bei den Aktionen am frühen Donnerstagmorgen in Kiel und Neumünster sowie den Kreisen Segeberg und Rendsburg-Eckernförde konnten die Ermittlerinnen und Ermittler viel Beweismaterial sicher stellen.

Zweiter Durchgang zur Wahl des Lübecker Bürgermeisters Rund 175.000 Wahlberechtigte in Lübeck sind am Sonntag erneut aufgerufen, über ihren zukünftigen Verwaltungschef zu entscheiden. In der Stichwahl treten der Amtsinhaber Jan Lindenau (SPD) und seine Herausforderin Melanie Puschaddel-Freitag (CDU) an. Im ersten Wahlgang am 5. November hatte Lindenau 42,5 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen können. Puschaddel-Freitag hatte 23,6 Prozent der Stimmen erhalten. Die übrigen drei Bewerber waren im ersten Wahlgang ausgeschieden.