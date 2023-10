Zeugenbefragungen im Landtagsausschuss zur Klimastiftung MV

Mehr zum Thema

Erste Flüchtlinge in Containerdorf Upahl eingezogen 400 Asylbewerber sollten am Rande des 500-Seelen-Dorfes Upahl untergebracht werden. Nach massiven Protesten wurde das Containerdorf auf 250 Plätze reduziert, doch konnte das den Unmut der Menschen dort kaum besänftigen. Nun füllt sich die neue Unterkunft.