Zeuge: Ermittler bei Treffen mutmaßlicher Terrorgruppe

BER-Betreiber beginnt mit Grundstücksvermarktung Rund 24 Hektar bislang ungenutzten Grunds besitzt die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) unmittelbar vor den Toren des Hauptstadtflughafens BER. Nun haben die Betreiber mit der Vermarktung eines ersten Teils der Flächen begonnen, wie die FBB am Mittwoch mitteilte. In den nächsten Jahren soll aus dem Bereich nach und nach ein Quartier aus Technologiebranchen, Forschungsunternehmen, Gastronomie und Kultureinrichtungen entstehen. Auch Büro-, Hotel- und Kongressgebäude sind geplant. Der Name des Projekts lautet Horizn BER City.

Brandenburger sparten deutlich Heizenergie ein Die Brandenburger haben ihr Heizverhalten im vergangenen Jahr deutlicher als der Bundesschnitt an die hohen Energiepreise angepasst. Während der um den Faktor Außentemperatur bereinigte Heizenergiebedarf bundesweit um 5 Prozent sank, waren es in der Mark sogar 6 Prozent, wie aus dem am Mittwoch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin veröffentlichten Wärmemonitor hervorgeht.