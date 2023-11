Zerstörungswut im Niedersachsen-Derby kostet 150.000 Euro

Mehr zum Thema

Lange Ermittlungen zu Unfall mit ICE und Regio erwartet Nach dem Zugunfall mit einem ICE und einer Regionalbahn zwischen Hamburg und Bremen rechnet die Bundespolizei mit langwierigen Ermittlungen. Wir prüfen jede mögliche Form von menschlichem und technischem Versagen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Zuständig seien zunächst die Bundespolizeiinspektion Bremen und die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) mit Sitz in Bonn.

Großrazzia gegen Islamisten in sieben Bundesländern Politiker fordern schon lange ein Verbot des Trägervereins der Blauen Moschee in Hamburg. Bei Durchsuchungen in mehreren Bundesländern wurden jetzt Beweismittel zu den Aktivitäten des Vereins sichergestellt.