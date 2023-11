Am 19. März sitzt Jörg G. in seiner Wohnung in Zerbst (Sachsen-Anhalt). Er ist schwer genervt von seinem Nachbarn, der angeblich zum wiederholten Mal die Musik viel zu laut aufdreht. „Das war tagtäglich. Es fing früh um neun, halb zehn an und ging bis nachts null Uhr", sagt der 54-jährige Rettungssanitäter.

Er klingelt bei Pierre K. und bittet ihn um Rücksichtnahme. Dort kommt es zum Streit. Jörg G. geht zurück in seine Wohnung, um sich abzureagieren. Plötzlich klingelt sein Nachbar bei ihm, Jörg G.s Lebensgefährtin öffnet die Tür. „Er hat kein Gespräch gesucht, sondern gleich geschrien 'Wo ist das Arschloch?'", erinnert sich der 54-Jährige. Mindestens elfmal sticht Pierre K. mit einem Küchenmesser zu. Jörg G. kann sich befreien, doch er kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

