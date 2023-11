Zentrum für KI entsteht in Kaiserslautern

Kaiserslautern bekommt ein Zentrum für Künstliche Intelligenz (KI). Damit solle die Entwicklung von KI in Deutschland gestärkt und mehr Tempo in die praktische Umsetzung gebracht werden, sagte der aus Rheinland-Pfalz kommende Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Gründer, Start-ups und Unternehmen sollen dort Zugang zur Spitzenforschung und Testumgebungen des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) erhalten, um Anwendungen zu prüfen und weiterzuentwickeln, sagte Wissing. Ziel sei es, dass in Deutschland besonders qualitätsvolle KI-Produkte entstünden.

Aufgebaut werden soll das KI-Zentrum in Kaiserslautern sowie ein zweites in Berlin von der Nationalen Initiative Künstliche Intelligenz und Datenökonomie, die fortan den kürzeren Namen Mission KI tragen soll. Die Initiative ist Teil der Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung.

Wissing sagte der dpa: Mit seiner dynamischen KI-Szene und exzellenten Forschungseinrichtungen kann Rheinland-Pfalz maßgeblich dazu beitragen, dass "AI made in Germany“ international ein Synonym für vertrauenswürdige, leistungsstarke und sichere KI wird. Details dazu will der Minister an diesem Freitag (24. November) bei der Konferenz KI als Innovationsmotor für Europa in Mainz bekanntgeben. In Kaiserslautern sitzt neben dem DFKI unter anderem auch die Rheinland-Pfälzische Technische Universität.