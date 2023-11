Zentralkomitee der Katholiken warnt vor sozialen Kürzungen

Mehr zum Thema

Tanne für das Bundeskanzleramt: Lastwagen fährt sich fest Bei der Fällung der so genannten Kanzler-Tanne für das Bundeskanzleramt in Berlin hat es eine Panne gegeben. Der Tieflader, der die 17,5 Meter hohe Fichte aus Brandenburg abtransportieren soll, hat sich am Freitagmorgen im aufgeweichten Boden des Stadtwaldes in Eberswalde festgefahren, wie Stephan Kirchharz, Geschäftsführer des Waldbesitzerverbands Brandenburg berichtete. Der Boden sei wegen des starken Regens in dieser Woche aufgeweicht.

Berliner E-Moped-Hersteller Unu meldet Insolvenz an Der Berliner E-Moped-Hersteller Unu hat Insolvenz angemeldet. Der Antrag sei am Donnerstag beim Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg gestellt worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Gründe für die Insolvenz sind gestiegene Material- und Transportkosten, höhere operationelle Kosten und die stark eingebrochene Nachfrage im Zuge der Inflation, hieß es. Der Geschäftsbetrieb soll im Rahmen des Insolvenzverfahrens weiter geführt werden. Das Unternehmen strebe eine Sanierung an.