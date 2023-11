Zentralkomitee der Katholiken redet in Berlin über Reformen

Mehr zum Thema

3:1 gegen Wiesbaden: SC Potsdam steht im Pokal-Halbfinale Die Frauen des SC Potsdam haben das Halbfinale im deutschen Volleyball-Pokal erreicht. Das Team von Trainer Riccardo Boieri setzte sich am Mittwoch in der Runde der letzten acht Mannschaften daheim gegen den Bundesliga-Siebten VC Wiesbaden nach hartem Kampf mit 3:1 (25:20, 20:25, 30:28, 25:14) durch.