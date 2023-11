Zentrales Gedenken zum Volkstrauertag in Magdeburg

Mehr zum Thema

Kunststiftung schreibt Aufenthalt in Ahrenshoop aus Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt unterstützt auch im kommenden Jahr das Wohnen und kreative Arbeiten in Ahrenshoop an der Ostsee. Für Oktober 2024 sei ein Aufenthaltsstipendium für das Künstlerhaus Lukas ausgeschrieben - bis 31. Januar 2024 können Künstlerinnen und Künstler aller Sparten ihre Anträge einreichen, wie es auf der Internetseite der in Halle ansässigen Stiftung hieß. Sie trägt demnach die Unterbringungs- und Reisekosten und zahlt zudem für den Monat 1500 Euro. Anträge könnten von Kunstschaffenden mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt eingereicht werden, hieß es.