Terroranschlag geplant? 20-Jähriger in Gewahrsam Wegen des Verdachts, einen Terroranschlag in der Weihnachtszeit geplant zu haben, ist ein 20-Jähriger in Niedersachsen festgenommen worden. Er hat angekündigt, dass er Anschläge im Zusammenspiel von Großveranstaltungen in der Weihnachtszeit offensichtlich ausüben möchte, und deswegen haben wir ihn in Präventionsgewahrsam genommen, sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag im NDR Niedersachsen.