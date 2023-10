Zehntausende Studis stellen keinen Antrag für Energiegeld

Mehr zum Thema

Baupreise für Wohngebäude steigen in Niedersachsen langsamer Die Preise für Wohnungsneubauten steigen in Niedersachsen nicht mehr ganz so schnell. Im August lagen sie laut Landesamt für Statistik noch 6,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Mai hatte der Anstieg noch bei 9,1 Prozent gelegen.