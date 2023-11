Zehnjähriger unternimmt Spritztour mit Auto

Ein zehnjähriger Junge hat in Dahlem eine kurze Spritztour mit einem Auto unternommen. Die Fahrt endete allerdings schon nach wenigen Metern in einer Hecke. Wie die Kreispolizei Euskirchen am Freitag mitteilte, hatte das Kind den Fahrzeugschlüssel von der Mitarbeiterin einer Jugendeinrichtung gestohlen. Dann setzte er sich ans Steuer, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr in einen Vorgarten. Dabei wurden das Auto, die Hecke und ein Zaun beschädigt. Verletzt wurde niemand.