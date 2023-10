Zehnjährige von Auto in Kamenz erfasst und schwer verletzt

Mehr zum Thema

Dreiradfahrer rutscht Böschung herunter: Tödlich verletzt Ein 63-Jähriger ist in Demitz-Thumitz (Landkreis Bautzen) mit einem Dreirad eine Böschung heruntergerutscht und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Mann am Dienstagnachmittag auf einem Wanderweg zwischen der Rätzestraße und dem Birkendorfer Weg. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der 63-Jährige und rutschte eine Böschung zum angrenzenden Steinbruch hinab. Dabei wurde er tödlich verletzt. Rettungskräfte und 18 Feuerwehrleute bargen den Mann vom Abhang.

250 Butterstollen lagern im Besucherbergwerk 250 Butterstollen sind am Mittwoch zur Lagerung in das Besucherbergwerk Im Gößner in Annaberg-Buchholz gebracht worden. In gut 13 Metern Tiefe reift das luftdurchlässig verpackte Weihnachtsgebäck nun bei konstant acht Grad und 95 bis 98 Prozent Luftfeuchtigkeit bis Mitte November, wie die Stadt mitteilte. In den kommenden Tagen sollen weitere 250 Stollen eingelagert werden.