Zehn Wildunfälle am Morgen im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Kürzung bei Freiwilligendiensten abgewendet Die Kürzungspläne für die Freiwilligendienste sind in der Nacht im Haushaltsausschuss des Bundestages zurückgenommen worden - und Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) zeigte sich erleichtert. Ich gehe davon aus, dass damit die Zahl der Plätze in den verschiedenen Freiwilligendiensten im kommenden Jahr in Mecklenburg-Vorpommern nicht reduziert werden muss, erklärte sie am Freitag.

Ofen löst Brand eines Carports aus - 50.000 Euro Schaden Ein Ofen hat im Landkreis Vorpommern-Rügen nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einem Brand eines Carports geführt. Dort hatte der Eigentümer den Angaben zufolge den Ofen betrieben. Die Ermittler schätzen den Schaden auf circa 50.000 Euro. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass der Brand am Mittwochabend in der Gemeinde Lohme auf angrenzende Gebäude übergreift. Verletzt wurde niemand. Warum es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.