Zehn verletzte Kinder nach Notbremsung im Bus

Dicht bewölkt in Sachsen-Anhalt: Sturmböen auf dem Brocken Am Freitag ist es in Sachsen-Anhalt vielerorts wolkig. Im Laufe des Vormittags zieht es sich von Westen her allmählich zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Altmark und Börde kann es etwas regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Im Harz werden es 11 bis 17 Grad, im Norden begleitet von böigem Wind. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen, die zum Abend zunehmend stärker werden.