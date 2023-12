Zehn seltene Molche neu im Tierpark Chemnitz

Mehr zum Thema

Klepsch: Wintersport bleibt wichtiger Faktor für Tourismus Dank eines zeitigen Wintereinbruchs starten Sachsens Wintersportregionen dieses Jahr früh in die neue Saison. Die Voraussetzungen seien derzeit hervorragend, konstatierte am Freitag Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) zum Auftakt in Altenberg. Trotz des vom Menschen verursachten Klimawandels sieht Klepsch im Wintersport weiterhin einen wichtigen Faktor für den Tourismus im Freistaat. Die hiesigen Wintersportregionen lockten jedes Jahr Tausende Gäste aus nah und fern, betonte sie. Altenberg als größtes Wintersportzentrum im Osterzgebirge biete dabei neben sportlichen Aktivitäten weitere Angebote wie Gesundheitsurlaub.