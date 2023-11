Zehn Mythen über die Rente: DAS sollten Sie besser schon jetzt wissen!

Das kann man so pauschal nicht sagen. Wieviel Rente Sie bekommen, hängt von Ihrem gesamten Arbeitsleben ab. Was man aber schon beobachten kann: Bei den meisten Versicherten steigen die Gehälter im Laufe ihres Lebens, Sie verdienen also meist in den Jahren vor Renteneintritt besser als zum Berufseinstieg. Der Rentenzuwachs ist in diesen Jahren also besonders groß.