Zahnradbahnen an der Mosel waren doch nicht manipuliert

Anders als zunächst angenommen, sind Schäden an zwei sogenannten Monorackbahnen in einem Weinberg in Erden (Kreis Bernkastel-Wittlich) nicht durch Sabotage entstanden. Das teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues am Mittwoch mit. Die Polizei hatte zuvor wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen seien die Defekte an den Bahnen durch Verschleiß entstanden, hieß es. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass Unbekannte Sicherheitseinrichtungen für die Steuerung und den Aufprallschutz an den Zahnradbahnen entfernt oder beschädigt hatten.

Zuvor waren Ende September in einem Weinberg bei Trittenheim (Kreis Trier-Saarburg) bereits mutmaßliche Manipulationen festgestellt worden. In dem Fall habe sich ein 21-Jähriger noch mit einem Sprung von der Bahn retten können, ohne verletzt zu werden. Die Bahn war dann ungebremst den Weinberg heruntergefahren und teilweise entgleist. Daraufhin hatte die Polizei Winzern dazu geraten, ihre Monorackbahnen auf mögliche Manipulationen zu überprüfen.