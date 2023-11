Zahlreiche Veranstaltungen zum Volkstrauertag in MV

Anlässlich des Volkstrauertages wird auch in Mecklenburg-Vorpommern bei zahlreichen Veranstaltungen der Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg gedacht. Die zentrale Gedenkstunde findet am Sonntag mit Kranzniederlegung auf dem Alten Friedhof in Schwerin (10.00 Uhr) statt. Im Schweriner Landtag beginnt um 11.00 Uhr eine Gedenkstunde, bei der der Kommandeur des Bundeswehr-Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern, Brigadegeneral Uwe Nerger, die Rede hält.

Der Landesgeschäftsführer der Kriegsgräberfürsorge MV, Karsten Richter, erinnerte daran, dass auch Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bundesweit beim Volksbund jährlich Zehntausende Anfragen nach Einzelpersonen eingingen: Das bewegt die Leute auch fast 80 Jahren nach dem Krieg. Und ich schätze, das wird bei anderen Kriegen wie heute in der Ukraine und im Nahen Osten ähnlich sein. Das sind die schlimmen Seiten des Krieges, der noch Jahrzehnte und über Generationen hineinwirkt.