Zahlreiche Unfälle durch Schnee und Glätte in Sachsen-Anhalt

Schneeschauer und glatte Straßen haben in der Nacht und am frühen Dienstagmorgen für zahlreiche Unfälle in Sachsen-Anhalt gesorgt. Allein im Zuständigkeitsgebiet des Lagezentrums Dessau-Roßlau wurden innerhalb einer Stunde rund zehn bis zwölf wetterbedingte Unfälle gemeldet, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte. Bislang sei aber niemand dabei verletzt worden, teilten die Lagezentren mit.

Auf der Bundesstraße 180 stellte sich zwischen Aschersleben und Winningen ein Lkw quer. Die Straße wurde nach Angaben eines Sprechers gesperrt. Die Polizei appelliert an Autofahrer, sich den Straßenverhältnissen anzupassen und langsamer zu fahren.

Im Verlauf des Vormittags soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Sachsen-Anhalt leicht schneien. Dabei kann weiterhin verbreitet Glätte auftreten. Erst zum Mittag lässt der Schneefall dann nach.