Zahlreiche Durchsuchungen wegen Kinderpornografie

Die Polizei hat in Schwaben zahlreiche Wohnungen wegen des Verdachts des Verbreitens von kinder- und jugendpornografischem Material durchsucht. Unter den zunächst 17 Beschuldigten im Raum Augsburg sowie im Landkreis Aichach-Friedberg seien auch zwei Jugendliche, teilte die Polizei am Freitag mit. Bis auf eine Ausnahme seien alle Beschuldigten männlich. Insgesamt sind bei den Durchsuchungen am Dienstag und Donnerstag demnach 74 Datenträger beschlagnahmt worden.

Laut Polizei geht es in den meisten Fällen darum, dass die Beschuldigten Missbrauchsfotos beziehungsweise -videos in sozialen Netzwerken, Clouds oder Messenger-Diensten verbreitet haben sollen. Zwischen den Verdächtigen bestehe aber grundsätzlich kein direkter Zusammenhang. Bei zwei von ihnen habe sich rausgestellt, dass ihre Daten missbraucht worden seien. Sie konnten der Polizei zufolge als Beschuldigte ausgeschlossen werden.