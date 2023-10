Zahl verunglückter Kinder über die Jahre deutlich gesunken

Mehr zum Thema

Anbaufläche für den Kürbis nimmt im Südwesten zu Die Anbaufläche für den Speisekürbis hat in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren zugelegt: Im Jahr 2022 bauten 521 Betriebe auf 745 Hektar beispielsweise Hokkaido, Butternuss und Riesenkürbis an, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte. 2019 hatte die Anbaufläche noch 719 Hektar betragen.

Hoher Schaden bei Bränden in zwei Autohäusern Gleich zwei Mal muss die Feuerwehr in Baden-Württemberg in der Nacht ausrücken, um Brände in Autohäusern zu löschen. Vor allem in Karlsruhe ist die mögliche Ursache für das dortige Feuer eher ungewöhnlich.