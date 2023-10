Zahl unerlaubt einreisender Flüchtlinge verdoppelt

Mehr zum Thema

Buchsommer Sachsen animiert 10.000 Jugendliche zum Lesen Die traditionelle Sommerleseaktion in sächsischen Bibliotheken verbucht mit fast 10.000 Jugendlichen einen Erfolg. Damit beteiligten sich 1500 Jugendliche oder 18 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Sächsische Bibliotheksverband am Freitag in Dresden mitteilte. Knapp die Hälfte aller Teilnehmer war erstmals dabei.

Warnstreik der Lokführer: Beeinträchtigungen bei Regiobahn Die Mitteldeutsche Regiobahn rechnet als Folge eines Warnstreikes der Lokführer an diesem Samstag mit Zugausfällen. Derzeit werde mit Hochdruck an der Einrichtung eines Busnotverkehrs gearbeitet, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Betroffen seien die Linien RE 3 (Dresden-Chemnitz-Hof), RE 6 (Leipzig-Chemnitz), RB 30 (Dresden-Chemnitz-Zwickau), RB 45 (Chemnitz-Elsterwerda) und RB 110 (Leipzig-Döbeln). Der Warnstreik soll in der Zeit von 2.30 Uhr bis 14.30 Uhr stattfinden. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) bat Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage und alternative Reisemöglichkeiten zu informieren.