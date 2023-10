Zahl der Übernachtungen in NRW auf Rekordniveau

Mehr zum Thema

Noch Sonne in NRW: Ab Mitte der Woche wechselhafter Nach einem sonnigen Intermezzo gibt sich der Herbst in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Dienstag werde es nach Nebelauflösung heiter bis sonnig und bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 15 Grad zunächst niederschlagsfrei bleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.