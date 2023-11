Zahl der Studierenden in NRW gesunken

Die Zahl der Studierenden ist in Nordrhein-Westfalen um 4,2 Prozent gesunken. Im aktuellen Wintersemester waren mit 711.300 Studentinnen und Studenten 31 200 weniger eingeschrieben als ein Jahr zuvor, berichtete das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf.

Eine niedrigere Studierendenzahl habe es in NRW zuletzt vor zehn Jahren gegeben. Die Gesamtzahl der Studenten sank, obwohl die der Studienanfänger stieg - um 2100 auf 91.100, wie das Amt auf der Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.