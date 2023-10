Zahl der nach Rheinland-Pfalz kommenden Geflüchteten steigt

Mehr zum Thema

Opposition kritisiert Regierung wegen Ford-Arbeitsplätzen Scharfe Kritik hat die oppositionelle CDU an den Bemühungen der saarländischen Landesregierung um die Sicherung Tausender Arbeitsplätze des Ford-Werkes in Saarlouis geübt. Diese Landesregierung regiert völlig unprofessionell, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Stephan Toscani.