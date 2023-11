Zahl der Hinweise auf Mord von vor 33 Jahren steigt

Mehr zum Thema

Neun Jahre Haft wegen schwerer Vergewaltigung Ein 34 Jahre alter Vergewaltiger ist vor dem Landgericht Regensburg zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter legten ihm am Freitag einer Sprecherin zufolge schwere Vergewaltigung, besonders schwerer sexueller Übergriff, schwere sexuelle Nötigung, versuchte schwere Vergewaltigung sowie Bedrohung zu Last. Die Taten ereigneten sich in den Jahren 2019 und 2020. Der Täter hatte mehrere Frauen überfallartig angegriffen und mit einer Waffe bedroht.