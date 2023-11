Zahl der geschossenen Wildschweine erneut rückläufig

Mehr zum Thema

Freie Wähler im Landtag verlieren den Fraktionsstatus Die Freien Wähler haben nach dem Austritt von Philip Zeschmann ihren Status als Fraktion verloren. Das teilte der Landtag am Dienstag in Potsdam mit. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke habe den vier verbliebenen Abgeordneten mitgeteilt, dass mit dem Austritt Zeschmanns der Fraktionsstatus erloschen sei, weil die im Fraktionsgesetz geforderte Mitgliederstärke von fünf Mitgliedern nicht mehr gegeben sei. Für die vier Abgeordneten gelten laut Landtag die Regeln für Fraktionslose. Die Fraktion bestehe in Liquidation fort.