Zahl der gefällten Alleebäume deutlich zurückgegangen

Hertha kämpft gegen Mainz um Einzug ins Achtelfinale Hertha BSC will seinen Aufwärtstrend auch außerhalb der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen und ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Die Berliner empfangen an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) Bundesliga-Schlusslicht 1. FSV Mainz 05. Es ist dankbar, eine Mannschaft zu bekommen, die die letzten neun Spiele nicht gewonnen hat, sagte Berlins Offensivspieler Fabian Reese über die Aufgabe. Für die klammen Hauptstädter würde sich ein Sieg auch aus finanzieller Sicht lohnen. 862.400 Euro erhalten die Vereine für den Einzug ins Achtelfinale.