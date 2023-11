Zahl der Frühgeburten in Niedersachsen sinkt

Mehr zum Thema

Unbekannte ziehen Notbremse an S-Bahn und besprühen Zug Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen an einer S-Bahn in Dollern (Landkreis Stade) die Notbremse gezogen und den stehenden Zug daraufhin mit Graffiti besprüht. Durch den Einsatz verzögerte sich die Weiterfahrt des Zuges, wie die Polizei mitteilte. Die S-Bahn war ursprünglich von Stade Richtung Hamburg-Harburg unterwegs.