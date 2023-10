Zahl der Flüchtlinge steigt: Im Schnitt 61 Menschen pro Tag

Mehr zum Thema

Reizgas am Mainzer Hauptbahnhof versprüht Drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind am Hauptbahnhof in Mainz mutmaßlich durch Reizgas verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nutzen die drei Männer am Montag einen Aufzug im Bahnhofsgebäude, in dem jemand zuvor offenbar Reizgas versprüht hatte. Die Bahnmitarbeiter klagten anschließend über Reizungen der Augen und über Hustenanfälle. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und saugten die Luft aus dem Fahrstuhl ab, um den Reizstoff zu entfernen.