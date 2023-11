Zahl der Einschulungen in MV entgegen Bundestrend gesunken

Mehr zum Thema

Festnahme nach gewaltsamem Tod von 21-Jährigem Gut fünf Wochen nach dem Tod eines 21-Jährigen infolge eines Messerstichs in Neubrandenburg ist am Montag ein 19-Jähriger festgenommen worden. Der Deutsche sei bereits seit einiger Zeit im Fokus der Ermittler gewesen, teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Neubrandenburg gemeinsam mit. Zeitaufwendige Ermittlungen konnten den Verdacht gegen ihn letztlich erhärten, hieß es.

Diebe brechen Forstfahrzeug auf: Über 10.000 Euro Schaden Unbekannte haben einen Transporter der Landesforstanstalt in Rühn (Landkreis Rostock) aufgebrochen und Kettensägen, Kletter-Utensilien und andere Arbeitsgeräte entwendet. Der Schaden belaufe sich auf mehr als 10.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tat habe sich zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen ereignet.