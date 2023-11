Zahl der eingeschulten Kinder in Sachsen unverändert

Mehr zum Thema

Drei Männer überfallen Wettbüro in Leipzig Drei Männer haben am Sonntagabend ein Wettbüro in der Dresdner Straße in Leipzig überfallen. Einer der drei Unbekannten bedrohte einen 27-jährigen Mitarbeiter mit einem waffenähnlichen Gegenstand und forderte ihn auf, Bargeld herauszugeben. Nach Angaben der Polizei flüchteten die Männer anschließend mit Bargeld in einer niedrigen vierstelligen Höhe.