Zahl der Einbürgerungsanträge steigt: Bearbeitungszeit auch

Mehr zum Thema

Gewerkschaft: Warnstreiks im Einzelhandel in Hamburg Bei mehreren großen Einzelhändlern in Hamburg hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Montag zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind nach Angaben von Verdi der Buchhändler Thalia, die Parfümerie Douglas und die Billig-Kette TK Maxx. Gestreikt werde für eine Rückkehr in die Tarifbindung, erklärte die stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin Heike Lattekamp. Vor der Thalia-Filiale in der Spitalerstraße sei eine Kundgebung (11.00 Uhr) geplant.

Vollsperrung auf der Autobahn 7 bis Montagmorgen Noch bis Montagmorgen (05.00 Uhr) ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark komplett gesperrt. Das schließt auch den Elbtunnel ein. Zum Berufsverkehr soll die Fahrbahn laut der Autobahn GmbH Nord wieder in beide Richtungen freigegeben werden. Grund für die Sperrung sind Baumaßnahmen zum Ausbau der A7. Dazu zählen auch Arbeiten am künftigen Lärmschutztunnel in Altona. Nach der Aufhebung der Sperrung soll der Verkehr jeweils dreispurig in beide Richtungen laufen.