Zahl der Diabetes-Behandlungen in Krankenhäusern zugenommen

Zahl eingeschulter Kinder in Sachsen-Anhalt leicht gestiegen In Sachsen-Anhalt sind im laufenden Schuljahr rund 19.800 Schülerinnen und Schüler eingeschult worden. Das sind 1,1 Prozent mehr als im vergangenen Schuljahr, wie das Statistische Bundesamt unter Verweis auf vorläufige Angaben am Montag in Wiesbaden mitteilte.

